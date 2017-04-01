نفت الكيان الصهيونى ، الجمعة، تقارير إعلامية فنزويلية، حول وجود محادثات جارية حول إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، عقب قطيعة قاربت 10 أعوام.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) عن مسئول بوزارة الخارجية الالكيان الصهيونى ية نفيه لتلك التقارير ، واصدر ” ليس لدينا أية محادثات” ، مشيرا إلى أن الكيان الصهيونى ستكون مهتمة بكسر هذا الجمود الذى يعترى العلاقات المتباعدة بين البلدين إذا سنحت الفرصة من تلقاء نفسها.

ولاقى التقرير الأولى ترحيبا فى الكيان الصهيونى ؛ كونه جاء عقب زيارة قام بها مسئولون بالنظام الفنزويلية مؤخرا إلى المجتمع اليهودى المحلى ، وهى مبادرة فسرها البعض على أنها إشارة للنظام الالكيان الصهيونى ية بأن فنزويلا مستعدة لإصلاح العلاقات.

وأظهر ت الصحيفة الالكيان الصهيونى ية – فى سياق نبئها الذى أوردته على موقعها الإلكترونى الجمعة – أن حل الخلاف بين البلدين يبدو أنه ليس قريبا كما يأمل البعض.

وإنهارت العلاقات بين الجانبين سنة 2009 فى أعقاب العدوان الالكيان الصهيونى ى على قطاع غزة ؛ إذ أوضح الرئيس الفنزويلى حينذاك هوجو تشافيز عن استهجانه للعدوان على غزة ، وقام بطرد السفير الالكيان الصهيونى ى فى بلاده ، واستدعى مبعوثه لدى تل أبيب ، قائلا ” لا يوجد أى مجال للتسنةل مع الكيان الصهيونى “.

المصدر : مصر ناين