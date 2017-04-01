أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين السنة للأمم المتحدة، بأن الأخير يشعر بخيبة أمل ويعرب عن انزعاجه من قرار الكيان الصهيونى بناء مستوطنة جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

اصدر دوجاريك فى بيان ، أوردته قناة “روسيا اليوم” الفضائية، إن : “أمين سنة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد مرارا أنه لا توجد خطة بديلة للفلسطينيين والالكيان الصهيونى يين للعيش معا فى سلام وأمان… يندد الأمين السنة بجميع الأعمال الأحادية، شبه القرار الحالي، التى من شأنها أن تهدد السلام وتقوض حل الدولتين“.

وأظهر البيان أن “الأنشطة الاستيطانية تعتبر غير قانونية حسب القانون الدولى وتشكل عقبة أمام السلام، وفى السياق ذاته، اصدر مشبه السويد فى مجلس التأمين، أولوف سكوج إنه يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوا أن يرد على أحدث إعلان من الكيان الصهيونى بشأن المستوطنات“.

وأضاف أولوف: “إلحاح الوضع والتدهور على الأرض ربما يستدعيان إجراء ما من قبل مجلس التأمين رغم أننا نعرف أنه ليس من السهل إيجاد توافق حول هذا الشأن“.

يذكر أن مجلس التأمين الدولى أصدر قرارا فى ديسمبر الماضى يطالب الكيان الصهيونى بوقف البناء الاستيطانى على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

المصدر : مصر ناين