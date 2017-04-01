فى جنازة شعبية مهيبة شيع منذ قليل أهالى قرية نكلا العنب الشوفة لمركز إيتاى البارود جثمان الرقيب محمد علي الزيات الذى استشهد متأثرا بجراحة فى الهجوم الإرهابي على أحد الأكمنة بمدينة العريش بشمال سيناء.

وردد المشيعون خلال الجنازة التى انطلقت من مسجد الشيخ أيوب الأنصارى الى أن مقابر أسرة الشهيد الهتافات المنددة بالإرهاب ومنها “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله والإرهاب عدو الله، وتوافد المئات من الأهالى على منزل الشهيد لمأساة أهالى الشهيد وتقديم واجب العزاء.

شارك فى الجنازة إبراهيم صالح رئيس مركز إيتاى البارود والدكتور عمر حمروش عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بالإضافة إلى أعداد من القيادات التأمينية والتنفيذية بالمحافظة.