جاء تعاقد الإسماعيلى مع أحمد إسماعيل ظهير النصر للتعدين ليقام بفتح الباب أمام رحيل بهاء مجدى ظهير أيسر الدراويش إلى سموحة خلال فترة الانتاصدر ات الصيفية المقبلة، بعد تقديم الأخير عرضًا رسميًا لشراء اللاعب بفى المقابل مادى مناسب ارتضى به مسئولو الدراويش لحسم الصفقة، خاصة أن سموحة يعانى نقصًا فى مركز الظهير الأيسر بعد إصابة عمر سعد بقطع فى الرباط الصليبى ورحيل أيمن أشرف بنهاية الموسم الجارى.

وجاءت موافقة الدراويش بضغط من بهاء مجدى الذى يحصل على فى المقابل مادى ضعيف فى الفترة الحالية حيث يتقاضى 600 ألف جنيه عن الموسم الحالى و 700 ألف جنيه عن الموسم المقبل، ويجرى وراء لتعديل عقده مع الدراويش حال استمراره وفشل انتاصدر ه لسموحة، لاسيما أنه من اللاعبين الأساسيين فى صفوف الدراويش ولم يتم تقديره بالشكل اللازم.

المصدر : مصر ناين