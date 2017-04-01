شنت مؤسسات التأمين بقنا، حملة فى مجال ضبط الأسلحة اللهيب ية بدون ترخيص، فى وقائع منفصلة بالمحافظة، بناء على توجيهات اللواء صلاح حسان مدير تأمين قنا، بشن حملات على حائزى الأسلحة اللهيب ية.

كان العميد محمد هندى مدير المباحث، تلقى إخطاراً يفيد شن حملة تأمينية فى مجال ضبط الأسلحة اللهيب ية بدون ترخيص، أسفرت عن ضبط كل من عبدالله.م سنةل ومقيم قرية جراجوس مركز قوص، وبحوزته بندقية خرطوش، وعلى.ع 29 سنة سائق ومقيم قرية دندره مركز قنا وبحوزته بندقية خرطوش، وحمدى.م 41 سنة سنةل ومقيم بندر فرشوط مسجل شقى خطر، وبحوزته بندقيه خرطوش، وعبدالإله.م 39 سنة سنةل ومقيم قرية السليمات مركز أبوتشت، وبحوزته فرد روسى محلى الصنع.

وفى مجال المواد المخدرة، تم ضبط علاء.ب 35 سنة جزار وشقيقه معتز المقيمان بالعزيزية مركز دشنا وبحوزتهم كميه من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى (60) جراما ومبلغا ماليا حوالى (240) جنيها.