اصدر مكتب النائب السنة فى فنزويلا إن معدل جرائم القتل فى البلاد، أرتفع إلى 60 جريمة يوميا فى المتفى منتصف السنة الماضى بزيادة عن 45 جريمة يوميا فى 2015، فى الوقت الذى أدت فيه أزمة اقتصادية وسياسية عميقة إلى تفاقم أعمال العنف فى البلاد.

ووضعت البيانات الرسمية معدل جرائم القتل عند 70.1 لكل 100 ألف من السكان السنة الماضى فى واحد من أعلى المعدلات فى العالم وبزيادة عن 58 فى 2015، والجريمة العنيفة أحد أكثر الأمور التى تثير قلق الفنزويليين ولاسيما فى الأحياء الفقيرة التى تسيطر عليها عصابات وتعج بالسلاح.

المصدر : مصر ناين