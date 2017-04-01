طورت شركة Arbe Robotics تكنولوجيا جديدة للسيارات ذاتية القيادة فى شكل “رادار”، التى تعرف بـUltres، ويمكنها مساعدة هذه السيارة على تجنب العوائق التى تواجهها خلال القيادة.

ووفقا لما نشره موقع TNW الهولندى، فرغم أن السيارات ذاتية القيادة تعتمد حاليا على الكاميرا ومؤسسات الاستشعار للكشف عن الأشياء المحيطة بها وتجنب الاصطدام بها، إلا أن هذا قد لا يكون كافيا بالشكل المطلوب، وهو دفع الشركة لابتكار هذه التقنية والاعتماد عليها بشكل أكبر، ورغم أن شركة “تسلا” على سبيل المثال، تستخدم مؤسسات الرادار بقدرات محدودة للرؤية خلال مختلف أنواع الطقس على المدى الطويل، ولكنها تستخدم هذه الرادارات إضافة إلى سلسلة من الكاميرات ومؤسسات الاستشعار.

لكن بالنظر إلى نظام Ultres، الجديد، فإنه سيكون بديلا عن الكاميرات تماما، وسيتيح الكشف عن كل الأشياء الموجودة على الطريق فى الوقت الحقيقى، كما أن السيارة ستتفاعل بشكل أسرع مع الطريق فى جميع الظروف المناخية، ويمكن للسيارات مع هذه التكنولوجيا الجديدة الكشف عن العقبات من مسافات بعيدة، ومعرفة سرعتها واتجاهها على مسافة 300 متر، لتتحرك السيارة بشكل تلقائى لتجنب الاصطدام، وقد استخدمت شركة Arbe Robotics هذه التقنية بشكل مماثل فى الطائرات بدون طيار.

المصدر : مصر ناين