ارتفعت إيرادات فيلم “Fifty Shades Darker” بطولة النجمة داكوتا جونسون والنجم جيمى دورنان فى لبنان، حيث تخطت الـ477 ألف دولار، بينما وصلت إيرادات العمل فى شباك التذاكر العالمى إلى أكثر من 377 مليون دولار أمريكى حول العالم فى دور العرض العالمى، حسبما أعلن موقع boxofficemojo، وهو الفيلم الذى يعرض فى أكثر من 3000 دور عرض سينمائى.

العمل هو البعض الثانى من فيلم Fifty Shades Of Grey، والذى أثار ردود أفعال قوية بعد عرضه نظرًا لأنه يتضمن العديد من المشوف السادية بين بطلى العمل النجمة داكوتا جونسون التى تجسد دور أنستازيا ستيل، والنجم جيمى دورنان مجسدًا دور كرستينى جراى.

Fifty Shades Of Grey تدور أحداثه حول أناستازيا ستيل طالبة شابة تدرس الأدب تقابل الملياردير كريستيان جراى، وتنقلب حياتها بعدما تجد نفسها مشدودة إلى ذكائه ووسامته، وتعتقد أناستازيا بشكلٍ ساذج أنها تحبه وتجرى وراء جاهدة للتقرب منه، ويعجب كريستيان بجمالها ولكن بطريقته الخاصة، والفيلم من إخراج سام تايلور جونسون.





المصدر : مصر ناين