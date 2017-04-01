شكا أعداد من أهالى القرى الشوفة للوحدة المحلية بانشاص الرمل بمركز بلبيس محافظة الشرقية، موظفين وذلك بعد مطالبة التموين لأكثر من 1200 مواطن بهذه القرى سدد مبالغ مالية كبيرة بالآلاف، نظير فرق نقاط الخبز عن أعداد وهمى من الأفراد تم تحميله على البطاقات.

وحرر الأهالى محاضر جماعية برقم ضد شركة سمارت والتموين يتهمونه بالفساد رقم 3215 ادارى لسنة 2017 مركز بلبيس.

واصدر علاء عبد المقصود أحد الأهالى لـ”اليوم السابع”، إن بطاقته مسجل عليها هو وزوجته فقط، ويصرف حصة التموينية والخبز وفقا لها وبانتظام، إلا أنه فوجئ بإخطار من التموين بأن البطاقة مسجل عليها 10 أفراد وعليه 1200 متأخرات عن 8 أفراد، ويكمل شقيقة سمير أنه تكررت مع أسرته نفس الواقعة، موضحا أنه وردت اليهم من وزارة التموين كشوف تطالب المواطنين بسداد غرامات تقدر بـ1150 جنيه عن كل فرد زيادة بالبطاقة وذلك منذ بدء تطبيق منظومة الخبز.

وفى الفى المقابل ، اصدر اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية لـ”اليوم السابع”، إنه فور تلقى شكاوى الأهالى، أجرى اتصالا باللواء على المصيلحى وزير التموين، وعرض عليه الشكاوى، وناشده بسرعة اتخاذ حل فورى بشأنها قائلا: “إننى لا أقبل أن يضار أى مواطن لأى سبب من الأسباب”، مضيفا أنه قرر تشكيل لجنة تضم محمد عبد الله وكيل مديرية التموين، واثنين من كبار الموظفين، ومباحث التموين لفحص تلك الشكاوى والغرامات المقررة على المواطنين، وكلف التموين بإعطائهم مهلة لحين انتهاء تحقيقات اللجنة المشكلة.









المصدر : مصر ناين