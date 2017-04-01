حثت بيرو، الجمعة، الدول الأخرى على اتخاذ نفس موقفها الصارم تجاه فنزويلا وسحب سفرائها، من هذا البلد احتجاجا على سيطرة المحكمة العليا المؤيدة للنظام على الكونجرس فى البلاد.

وأعلنت المحكمة العليا فى فنزويلا فى وقت سابق من الأسبوع الجارى اضطلاعها بمهام البرلمان فيما وصفه منتقدون بأنه انقلاب . وتزايدت الاحتجاجات والإدانة الدولية اليوم الجمعة مع اتخاذ بيرو أكثر المواقف صرامة فى الأمريكتين.

وقامت بيرو على الفور بسحب سفيرها من كراكاس ووصفت الخطوة التى قامت بها المحكمة العليا فى فنزويلا بأنها “انتهاك صارخ للديمقراطية.”

واصدر مارتن فيزكارا نائب رئيس بيرو لرويترز فى فى المقابل ة “إنها لفتة سريعة يجب على الدول الأخرى اتخاذها الى أن ترى فنزويلا أنها وحيدة فى هذا الطريق.

“إذا كنا نريد أن تحكم الديمقراطية بلدا وقارة فأعتقد أنه يجب على كل الدول أن تتخذ موقفا حازما بالتنصل من أى شكل من أشكال الانقلاب أو الاستبداد.”

وكان الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو قد أبدى قلقه فى وقت سابق يوم الجمعة بشأن”تدهور الديمقراطية” فى فنزويلا . واصدر بينيا نييتو إن المكسيك لا يمكن أن تتجاهل الوضع فى فنزويلا وإنه أصدر تعليمات لوزارة الخارجية لإثارة هذا الموضوع فى منظمة الدول الأمريكية.

المصدر : مصر ناين