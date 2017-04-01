ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن الاستجابة لاحتياجات المتضررين فى الموصل أصبحت أولوية قصوى للمنظمة وفقا لنداء وكالة الأمم المتحدة للهجرة بالعراق ومن أجل تلبية الاحتياجات الملحة لما يقرب من مليون مستفيد فى جميع أنحاء البلاد، مؤكدة حاجتها لتمويل 76.3 مليون دولار لسنة 2017 ‫يخصص منها 38 فى المائة للموصل.

واصدر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى العراق توماس لوثر فايس، فى تصريح صحفى الليلة، إن العديد من المحتاجين للمساعدة الالان ة هم على مقربة من ساحات القتال، والى أن بعضهم لا يزال معرضا لخطر كبير ل العمليات العسكرية فى البعض الغربى من الموصل فى مناطق سيطرة تنظيم(داعش الارهابيه) الإرهابي.

وأضاف: أن العديد من العراقيين رووا قصصا مخيفة عن الخطر الذى تعرضوا له خلال نزوحهم من منازلهم وترك ممتلكاتهم الشخصية ومجتمعاتهم المحلية، حيث يحتاج النازحون العراقيون إلى مساعدة شاملة، وأن المنظمة الدولية للهجرة تجرى وراء لتقديم هذه المساعدة المنقذة للحياة بالتعاون مع النظام العراقية والشركاء فى المجال الإنساني.

وشوف: أن النازحين العراقيين الذين يعيشون فى المخيمات وترتيبات المأوى الحرجة هم فى غاية الضعف ويعيشون فى مأوى غير ملائم ولايحميهم بشكل كاف من الظروف الجوية القاسية فى فصل الشتاء والصيف فى العراق، وأن المنظمة ستواصل تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية للأسر المتضررة جراء النزاع بالتعاون مع نظام العراق والشركاء فى المجال الإنساني.

ويتضمن نداء المنظمة الدولية للهجرة فى العراق على ستة قطاعات رئيسية، منها توفير المأوى والمواد غير الغذائية وان التمويل المطلوب بقيمة 59.4 مليون دولار أمريكي، وأن الأولوية القصوى للوكالة هى مساعدة أكثر من نصف المليون مستفيد فى العراق.. والتمويل مطلوب لتنسيق وإدارة المخيمات والصحة والحماية وسبل المعيشة فى حالات الطوارئ والتنسيق والخدمات المشتركة.

المصدر : مصر ناين