يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الزمالك مع سموحة باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع الـ23 للبطولة.

ويرصد “اليوم السابع” 5 معلومات عن مباراة الزمالك وسموحة فى التقرير التالى:

إقامة المباراة بعد أزمة انسحاب الزمالك

تعد مباراة الزمالك وسموحة أول مباراة يخوضها الفريق الأبيض بعد انتهاء أزمة الانسحاب من الدورى عقب أحداث مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى والتى اقيمت يوم 3 مارس الماضى وفقد ها الأبيض بهدف وشهدت عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق مما ترتب عليه اتخاذ قرار بالانسحاب من الدورى لكن تراجع الأبيض عن القرار خلال العمومية الأخيرة التى اقيمت مساء أمس الجمعة.

المباراة الأخيرة لمحمد حلمى

أصبحت مباراة الزمالك وسموحة الأخيرة لمحمد حلمى المدير الفنى للأبيض بعد إعلان مجلس الإدارة تولى البرتغالى إيناسيو المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة القادمة لكن تمسك حلمى بالاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق لحين قدوم المدرب الجديد وهو ما أشاد به المجلس الأبيض ليقرر إقامة حفل تكريم للمدرب عقب رحيله.

التشكيل المتوقع للزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح وإسلام جمال وعلى جبر وأسامة إبراهيم وطارق حامد ومعروف يوسف وأيمن حفنى ومصطفى قام بفتحى وستانلى وحسام باولو.

التشكيل المتوقع لسموحة

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من المهدى سليمان فى حراسة المرمى وياسر إبراهيم وباتريك مالو ورجب بكار وأيمن أشرف وأحمد تمساح ومحمود عبد العزيز وإسلام محارب وإسلام سرى وأحمد حسن مكى و أحمد رءوف.

الحنفى حكما لمباراة الزمالك وسموحة

استقرت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، على إسناد إدارة مباراة الزمالك وسموحة للحكم الدولى محمد الحنفى نظرًا للمستوى الطيب الذى ظهر به فى الفترة الأخيرة، ولحساسية اللقاء الذى يعد اللقاء الأول للفريق الأبيض بعد مواجهة مصر المقاصة، والتى لم يحتسب للفريق الأبيض فيه ضربة جزاء صحيحة.

المصدر : مصر ناين