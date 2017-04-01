أكدت شركة جوجل، أمس، أنها بدأت إعلام المستخدمين عزمها اعتماد تصميم جديد لصفحة تسجيل الدخول لخدماتها المختلفة قريبا، حيث ستوفر تصميم جديد ينسجم مع صفحة الدخول وإضافة الحسابات على منصة أندرويد، جراء ذلك فإن الفارق يبدو فى أنها قد بدأت فى تطبيق هذا التصميم على منصة الويب فقط.

ووفقا لما نشره موقع venturebeat الأمريكى، فإن المستخدم سيكون بحاجة لإدخال نفس المعلومات للوصول إلى حساباته المختلفة شبه اسم المستخدم ورقم الهاتف وكلمة المرور، ثم رمز التأكيد فى حالة تفعيل ميزة “التحقق بخطوتين”، إلا أن الأمر الجديد هو ميزة الواجهة المبسطة وتوحيدها بين الكمبيوتر والهاتف الذكى.

وكانت شركة جوجل قد بدأت اعتماد هذه الواجهة بالفعل على منصة أندرويد منذ عدة أشهر، عندما يقوم المستخدم بإضافة حساب جوجل جديد، إلا أنها بدأت مؤخرا اختبارها على منصة الويب، وفى مختلف المتصفحات لتعتمدها رسميا خلال الأسابيع المقبلة لكافة المستخدمين، ولعل هذه الخطوة مهمة من قبل جوجل، نتيجة اعتماد بعض القراصنة ومخترقى حساب المستخدمين على تصميم صفحة تسجيل دخول مزيفة مشابهة بشكل كبير للصفحة الرسمية للخدمة، وبالتالى فإن جوجل تجرى وراء لإخبار مستخدميها بأنه حال تغير الصفحة لديهم فهذا لا يعنى أنها مزيفة بالضرورة ولكن الشركة قامت بتغيير التصميم إلى أخر جديد، وسوف تعتمد جوجل هذا التصميم الجديد لمختلف الخدمات شبه Gmail ويوتيوب وجوجل بلاى وغيرها من باقى الخدمات.

المصدر : مصر ناين