اصدر ت الفنانة مادلين طبر إنها حزنت للغاية لعرض مسلسل “الضاهر” من بطولة النجم الغنائى محمد فؤاد خارج السباق الرمضانى المقبل، مشيرة إلى أنها بذلت خلال دورها بالعمل مجهودا ضخما، وكانت تتمنى عرضه خلال رمضان للحصول على جائزة، حيث لفتت إلى أن نسب المشوفة الأكبر والتركيز الأفضل من قبل الجمهور والنقاد بيكون فى الشهر الكريم.

وأضافت مادلين طبر أنها تجسد ضمن أحداث العمل دور والدة تامر عبد المنعم، والتى تحبه للغاية وتجمعها علاقة خاصة بزوجته، لافتة إلى أنها بذلت مجهوداً ضخما كى تكون مقنعة فى هذا الدور.

ويشهد المسلسل رجوع نجم الغناء محمد فؤاد لعالم الدراما التليفزيونية بعد فترة ابتعاد أكثر من 6 سنوات منذ أن قدم مسلسل “أغلى من حياتى”، ويشارك فؤاد بطولة مسلسله الجديد كل من الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة الكبيرة رغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبرى عبد المنعم ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإنتاج تامر مرسى وتامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.

المصدر : مصر ناين