يخوض فريق الأهلى اليوم، السبت، الموافق 1 / 4 / 2017 مباراة من صنف ية السهل المُمتنع حينما يلتقى الداخلية باستاد السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى، ويرصد “اليوم السابع” أبرز 5 معلومات عن مباراة اليوم فى السطور التالية:

1_تُقام المباراة فى الساعة الثامنة مساءً بإستاد السلام.

2_يدخل الأهلى اللقاء مُتربّعًا على عرش الدورى برصيد 52 نقطة، فيما يخوض الداخلية اللقاء مُحتلاً المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

3_تُعد مباراة اليوم الثانية بين الفريقين خلال يوم حيث التقى الأهلى مع الداخلية فى الأول من مارس الماضى باستاد بتروسبورت فى دور الـ16 لكأس مصر وفاز الأحمر بهدفين لهدف وسجل للأهلى وقتها عمرو جمال وحسام غالى، فيما سجل أحمد سمير فرج هدف الداخلية.

4_سجل الأهلى 33 هدفًا فى بطولة الدورى هذا الموسم فيما سجل الداخلية 16 هدفًا

5_اهتزت شباك الأهلى أربعة مرات هذا الموسم فيما دخل شباك 30 هدفًا هذا الموسم.

المصدر : مصر ناين