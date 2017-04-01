يواصل الرائد هانى إسماعيل رئيس مباحث البدرشين، جمع التحريات لكشف ملابسات مصرع شخصين فى مشاجرة بين عائلتين نشبت ل خلافات سابقة بينهما، والقبض على الجناة المتورطين من الجانبين.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمود حسن، الذى تضمن تشريح ودفن الجثتين.

كان رجال المباحث تلقوا بلاغاً بنشوب مشاجرة بين عائلتين ل خلافات سابقة بينهما، أسفرت عن إصابة سنةل ونقله إلى المستشف،ى حيث فارق الحياة فقرر أفراد عائلته الانتقام، واعتدوا على أحد أقارب القاتل بشومة أودت بحياته.

تحرر محضر بالواقعة، ويواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم للقبض على المتهمين بناء على توجيهات اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة.

المصدر : مصر ناين