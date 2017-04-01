يترقب الأسبوع المقبل أهالى أسوان الزيارة المرتقبة لأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، لوضع حد لمعاناتهم للعديد من المشاكل المتعلقة بالقضايا الصحية.





وأبرز هذه المشكلات..



المطالبة بقيادات جديدة للصحة والإسعاف



من الأمور الملحة التى تفرض نفسها هى مطالب أهالى أسوان بقيادات تنفيذية فى قطاع الصحة قادرة على الارتقاء بمنظومة الخدمة الصحية بعيدا عن المجاملات، وبعيدا عن البيانات المكتبية البعيدة كل البعد عن أرض الواقع والمطالبة بضخ دماء جديدة بمرفقى الصحة والإسعاف حيث يئن المرضى من الشكاوى التى لا تجد من يضعها محل الاهتمام خاصة من الخدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية وكذلك ضعف التجهيزات

بطء العمل بمستشفى إدفو السنة



وتأتى فى مقدمة هذه المشكلات التى تفرض نفسها هى بطء عجلة العمل بمستشفى إدفو السنة الجديد والمقرر افتتاحه يناير 2018، حيث بدأ العمل بها منذ سنةين تقريبا فيما تم نقل كافة الخدمات الطبية بمستشفى الحميات مما أدى لتكدس المرضى وزاد من معاناة الأهالى، كما تم التراجع عن تنفيذ إنشاء المستشفى الميدانى بمدينة إدفو الذى وعد به المسئولون كحل مؤقت.

تأخر صرف مرتبات العمالة المؤقتة بأسوان



ويترقب العمال المؤقتين بمستشفى إدفو السنة، زيارة لجنة الصحة بمجلس النواب كى يعرضوا عليهم مشكلتهم وهى تأخر صرف رواتبهم لشهور، جدير بالذكر أن العمالة المؤقتة بمستشفى إدفو السنة ينظمون عدة احتجاجات وإضرابات جزئية عن العمل من حين لأخر للمطالبة بصرف كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة، حيث يشارك فى هذه الاحتجاجات المتكررة العمال المؤقتين من العديد من الأقسام الداخلية والإدارية والاستقبال بمستشفى إدفو السنة، وتسببت احتجاجات العمالة المؤقتة المتكررة حالة من الاستياء لدى المرضى وذويهم.

ويبلغ إجمالى العمالة المؤقتة بمستشفى إدفو حوالى 122 سنةلا وموظفا، تم تعيينهم فى المستشفى خصما على صندوق تحسين الخدمة فيما يبلغ إجمالى المرتبات التى تتقاضها العمالة المؤقتة بمستشفى إدفو السنة حوالى 110 ألف جنيه شهريا، حيث عجز صندوق تحسين الخدمة بمستشفى إدفو عن سداد مرتبات العمالة المؤقتة وتراكمت الديون على المستشفى.

أمصال العقارب والثعابين



ومن المشاكل الملحة التى تمس أهالى أسوان بشكل خاص هى عدم قدرتهم على الحصول على أمصال العقارب والثعابين بسهولة مع ارتفاع معدل الإصابة باللدغات السامة التى تهدد حياة الكبار والصغار حيث يعلق الأهالى آمالا كبيرة على توفير الأمصال بكافة الوحدات الصحية وخاصة بالمناطق النائية وقرى الأودية الجبلية قبل حلول الصيف.

تحويل مستشفيات كوم امبو لسنة وتحويل مستشفى سلوا لمركزى



ويتمنى الاهالى أن تتبنى لجنة الصحة البرلمان تفعيل الوعود الوزارية السابقة بتحويل مسمى مستشفى كوم امبو المركزى إلى مستشفى سنة، بجانب تقديم نفس خدمات المستشفيات السنة بكاملها بجانب تحويل بنك الدم بالمستشفى من تخزينى إلى تجميعى، وإنشاء مركز للطوارئ وتجـديد شبكة الغازات بالمستشفى، حيث كانت هذه وعود سابقة قطعها المسئولين ويطالب الأهالى بتحقيقها، بجانب الاستجابة لمطالب أهالى قرى شمال مركز كوم امبو بتحويل مستشفى سلوا لمستشفى مركزى.

الانتهاء من تطوير مستشفى شطب دراو



ويطالب أهالى قرى ونجوع شطب البلد إدراج الوحدة الصحية بشطب البلد بمركز دراو فى خطة الإحلال والتجديد، حيث تعتبر الوحدة الصحية بشطب دراو بأسوان من أقدم المستشفيات القروية وتخدم كثافة سكانية كبيرة ولكن تتم أعمال الصيانة فيها ببطء شديد بينما تأثرت الخدمات الطبية بشكل كبير.

نقص الأطباء بالوحدات الصحية



من المشاكل الموقتة التى يعانى منها أهالى قرى ونجوع محافظة أسوان هو وجود عجز كبير فى أطباء الوحدات الصحية وخاصة بمركز كوم امبو وقرى وادى النقرة.

مرضى الفشل الكلوى



معاناة مرضى الفشل الكلوى من تعطل مؤسسات الغسيل وخاصة بمركز دراو تعد من المطالب الجماهيرية لأهالى أسوان، فضلا عن نقص الكوادر الطبية الكافية حيث يتمنى ذوى المرضى أن تكون مشكلة مرضى الفشل الكلوى مدرجة على جدول أعمال لجنة صحة النواب.



إنشاء مستشفى إدفو السنة



مستشفى إدفو أمل طال انتظاره



أعمال الإحلال والتجديد بمستشفى إدفو



الإنشاءات



سنوات من الانشاءات



عملية إحلال وتجديد واسعة



مطالب بإنتظام العمل بإنشاءات مستشفى إدفو

المصدر : مصر ناين