عادت من جديد حركة قطارات السكة الحديد بسوهاج، لطبيعتها عقب توقفها بالمحطة الرئيسية لمدة تجاوزت الـ 15 دقيقة ل حدوث عطل فنى بقطار النوم رقم 86 القاهرة أسوان يستقله 36 سائحا من مختلف الجنسيات.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج قد تلقى بلاغا من الخدمة التأمينية المعينة بمحطة سكة حديد سوهاج دائرة القسم بتعطل القطار رقم 86 نوم القاهرة أسوان عقب وصوله المحطة .

انتقل مأمور القسم وضباط وحدة المباحث، وبالفحص تبين تعطل القطار ل عطل ميكانيكى بالجرار، قام مسئولى هيئة السكة الحديد بضم الإمداد واستأنف القطار رحلته متجاوزاً لمدة “15” دقيقة، نتج عن ذلك تجاوزات بالقطارات أرقام 976 مكيف “أسوان القاهرة “لمدة ” 15 ” دقيقة، الشباب والرياضة مكيف القاهرة أسوان لمدة “15” دقيقة ،996 مكيف القاهرة أسوان لمدة “5” دقائق، اتخذت كافة الإجراءات التأمينية لتأمين القطارات أثناء فترة توقفها، تم التنسيق وقسم واجبة النقل والمواصلات بسوهاج، جارى تحرير المحضر اللازم بقسم أول سوهاج وجارى العرض على النيابة السنةة.