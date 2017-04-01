صرف مسئولو الإسماعيلى مستحقات الخمسة لاعبين الكبار وهم حسنى عبد ربه ومحمد قام بفتحى وإبراهيم حسن ومحمد عواد ومحمود متولى لاعبى الفريق الأول بالدراويش كاملة، حيث حصل كل لاعب من الخمسة على أكثر من 80% من قيمة عقده مع الدراويش عن الموسم الجارى.

وحصل الخمسة الكبار بالإسماعيلى على مستحقاتهم كاملة فى الوقت الذى لم يحصل فيه كل لاعبى الدراويش بعض من مستحقاتهم وهى عبارة عن 50 % من مستحقاتهم المالية بخلاف بعض آخر من تلك المستحقات منذ انطلاق منافسات الدور الثانى بمسابقة الدورى تم صرفه على دفعتين، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين اللاعبين داخل قلعة الدراويش.

المصدر : مصر ناين