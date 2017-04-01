كشف مكتب التحقيقات الفدرالى (إف بى آي) 27 صورة لم تُنشر سابقاً تظهر التداعيات المباشرة لاعتداء الحادى عشر من أيلول/سبتمبر 2001 ضد مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) خصوصا الحريق والدمار الناجم عن الطائرة التى حوّل تنظيم القاعدة مسارها.

وتظهر الصور التى نشرها الإف بى آى الخميس، بقايا الطائرة الشوفة لشركة “أميركان ايرلاينز” فى الرحلة رقم 77 التى تحطمت على الجهة الغربية للمبنى العملاق.

ومصدر هذه الصور هو جهاز إدارى شوف للإف بى اى مهمته أرشفة وثيقهات باتت الآن علنية بموجب قانون حرية المعلومات.

وأدى الاعتداء على البنتاجون إلى مصرع 184 شخصا، بينهم 125 كانوا موجودين على الأرض. وفى المجموع أدت اعتداءات الحادى عشر من سبتمبر إلى مصرع نحو ثلاثة آلاف شخص قضى معظمهم فى انهيار برجى مركز التجارة العالمى فى نيويورك.

المصدر : مصر ناين