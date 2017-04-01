اضطر الفنان مصطفى شعبان بالأستقرار مع مخرج مسلسله الجديد أكرم فريد، لتغيير مواقع تصوير مسلسلهما “اللهم أنى صائم”، ل وفاة المخرج عادل صادق والد الفنانة وفاء صادق، والتى تجسد دور شقيقة بطل العمل مصطفى شعبان، حيث كان التصوير قائما فى ديكور منزل وفاء صادق بمدينة الإنتاج الإعلامى، فاضطرت أسرة العمل، لتصوير مشوف أخرى داخل إحدى شقق منطقة حدائق الأهرام، ثم الانتاصدر بعدها لأحد كافيهات منطقة الدقى، كصنف من أنواع استغلال الوقت فى تصوير المشوف التى لا تتواجد فيها وفاء صادق لحين خروجها من أحزانها، بدلا من التوقف.

ويعيد المسلسل الفنانة وفاء صادق للتواجد الرمضانى بعد فترة غياب طويلة، حيث شاركت خلال الماراثون الرمضانى فى بطولة حلقات مسلسل “سقوط حر” من بطولة نيللى كريم وأحمد وفيق وصفاء الطوخى، وإخراج شوقى الماجرى.

ومن المقرر أن تستأنف “وفاء صادق” أحداث دورها بكره أو بعد غد، عقب تلقيها العزاء فى والدها مساء اليوم الجمعة، بمسجد الحامدية الشاذلية فى منطقةالباشمهندسين.

ويشارك فى بطولة “اللهم إنى صائم”، بجانب مصطفى شعبان، كل من الفنانة الكبيرة ماجدة زكى، ومى نور الشريف ووفاء صادق وريم مصطفى وسليمان عيد ومحمد أبو الوفا وخالد عليش وندا موسى، تأليف أحمد عبد الفتاح، منتج فنى قام بفتحى إسماعيل، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج أكرم فريد.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان خاض السباق الرمضانى الماضى بمسلسل “أبو البنات”، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وشارك فى بطولته إدوارد وعلا غانم وياسر على ماهر وسميرة مقرون والراقصة صوفينار.

المصدر : مصر ناين