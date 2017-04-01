دخل المدغشقرى باولن فوافى صانع ألعاب المقاصة، ضمن حسابات الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة حسام البدرى، خاصة بعد الأداء المبهر الذى قدمه اللاعب المدغشقرى مع فريقه الفيومى منذ انضمامه لهم فى بداية الموسم الحالى.

ويدرس الجهاز الفنى للمارد الأحمر مقايضة مهاجمه الغانى جون أنطوى المعار لمدة 6 أشهر لفريق المقاصة الى أن نهاية الموسم الحالى، بـ”باولن فوافى” خاصة فى ظل عدم اقتناع البدرى بقدرات “أنطوى” وأن امكانياته لا تتماشى مع رغبات المارد الأحمر.

وكان باولن فوافى وصل القاهرة الأربعاء الماضى، عائدًا من بلاده بعد المشاركة فى الأدوار التمهيدية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

ويستعد المقاصة لمواجهة الإسماعيلى يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدورى السنة.

المصدر : مصر ناين