تبدأ الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة شمال الجيزة اليوم السبت محاكمة 5 موظفين بهيئة الأوقاف، فى اتهامهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، وإثارة البلبلة خلال ذكرى ثورة 25 يناير، عبر شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكانت محكمة جنح الدقى أحالت القضية برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، إلى الدائرة الثانية إرهاب للاختصاص وتحددت جلسة اليوم لنظرها.

وكشفت تحقيقات النيابة السنةة، عن أن محامى هيئة الأوقاف المصرية اتهم فى المحضر رقم 563 إدارى الدقى لسنة 2017 كلا من “أحمد.س.ا”، 35 سنةًا، و” خليل.م.خ”، 38 سنةًا موظفين بمنطقة أوقاف الجيزة، و”أحمد.ع.ا”، 29 سنةًا، موظف بمنطقة أوقاف القليوبية، و “محمد.ص.ا”، 31 سنةًا، و”محمد.ح.ف”، 32 سنةًا، موظفين بمنطقة أوقاف المنوفية، بالدعوة للإضراب وتعطيل العمل وإثارة البلبلة خلال ذكرى ثورة 25 يناير الأخيرة.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المذكورين من العناصر الإيثارية التى تدعو للحشد والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، داخل هيئة الأوقاف المصرية، بغرض تعطيل العمل وإيقاف مصالح المواطنين تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير، فضلا عن إدارتهم صفحة، بعنوان “ائتلاف السنةلين بهيئة الأوقاف المصرية”، دعوا من خلالها للحشد وحرضوا ضد الدولة ومؤسساتها، خاصة هيئة الأوقاف.

المصدر : مصر ناين