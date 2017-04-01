بدأت الطائرات بدون طيار فى الانتشار بشكل كبير بين المستخدمين، ورغم أن البعض اعتاد استخدامها فى مجالات الترفيه فقط، إلا أنه مؤخرا بدأت بعض الاستخدامات الأخرى الخاصة بالطائرات بدون طيار فى الظهور، كالاعتماد عليها فى عمليات النقل وعمليات الأبحاث العلمية وغيرها، وفيما يلى نرصد أبرز أغرب استخدامات لهذه الطائرات كما يلى:

– جمع فضلات الحيوانات من الشوارع:

حيث تجرى وراء شركة Tinki الهولندية الناشئة لإطلاق أسطولا من الطائرات بدون طيار التى يطلق عليها اسم Dogdrones لمكافحة 220 مليون طن من فضلات الكلاب التى تترك فى شوارع هولندا كل سنة، وستقوم هذه الطائرات بالعمل كفريق واحد للكشف عن الفضلات والتخلص منها، حيث تم تجهيز الطائرة بدون طيار بمجموعة من الكاميرات وتكنولوجيا الطاقة الحرارية التى تنقل إحداثيات وجود الفضلات إلى روبوت على الأرض والذى يترك على الفور مكانه لتنظيف النفايات.

– نقل عينات البول بين المستشفيات:

فيما قامت سويسرا باختبار استخدام الطائرات بدون طيار لنقل عينات مخبرية شبه عينات البول أو الدم بين مستشفيين بمدينة لوغانو، فى كانتون تيتشينو جنوب البلاد، فيما أعلن البريد السويسرى فى وقت سابق أنه قام بإجراء أول استخدام تجارى للطائرات من دون طيار مع مجموعة مستشفيات مركز عمليات الطوارئ فى كانتون تيتشينو، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون السويسرية.

– مساعدة المزارعين فى الحقول:

كما طورت شركة “زايركرافت” الصينية طائرة بدون طيار للمزارعين يمكن التحكم بها عن بعد من خلال الهواتف الذكية، وهى قادرة على الطيران للقيام ببعض المهام المتصنف ة لمساعدة المزارعين خلال عملهم داخل الحقول، شبه رش من المحاصيل وتتبع صحة النباتات، كما أنها مزودة ببرامج تجعلها تعمل بشكل ذاتى، ما يجعل العملية أكثر كفاءة وبتكلفة أقل.

– مراقبة التلوث:

كما اعتمدت البرتغال على استخدام طائرات بدون طيار لمراقبة معدلات التلوث فى نهر “تاجة” الذى يمر بالعاصمة البرتغالية لشبونة وهو أطول أنهار شبه الجزيرة الأيبيرية، فيما أشار موقع صحيفة “ذا بورتوجال نيوز” البرتغالية إلى أن من بين هذه التدابير وحدة للتدخل السريع تنفذها طائرات بدون طيار ستعمل فى أقرب وقت على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

المصدر : مصر ناين