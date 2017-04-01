تجرى أستراليا مراجعات تأمينية إضافية بالنسبة للمسافرين القادمين جوا مباشرة من دول ذات أغلبية مسلمة فى الشرق الأفى منتصف لمنع التهديدات التأمينية.

وستحذو القواعد الجديدة حذو إجراءات مماثلة طبقتها بريطانيا والولايات المتحدة، ولكن لا تشمل نفس الحظر المطبق على اصطحاب الركاب مؤسسات الكترونية داخل الطائرة.

واصدر وزير النقل الاسترالى دارين تشيستر فى بيان يوم الجمعة”استجابة لنصيحة من التأمين الوطنى قامت النظام الاتحادية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع المقبل(الأسبوع الحالي).

“سيتم إجراء عمليات فحص لكشف المتفجرات لركاب وأمتعتهم يتم اختيارهم بشكل عشوائي. وقد تشمل عمليات التفتيش فحصا مستهدفا لمؤسسات الكترونية.”

وستشمل الإجراءات التأمينية الإضافية المسافرين القادمين جوا بشكل مباشر إلى أستراليا من الدوحة وأبو ظبى ودبى، وشركات الطيران التى سيشملها ذلك هى كوانتاس والاتحاد والإمارات والخطوط الجوية القطرية.

المصدر : مصر ناين