يعود قطار الزمالك للسير على قطبان الدورى الممتاز مرة أخرى، عندما يحل ضيفًا على فريق سموحة فى الخامسة مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 للبطولة، بعد إسدال الستار على أزمة انسحاب المارد الأبيض من المسابقة عقب أحداث مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى والتى أقيمت يوم 3 مارس الماضى وفقد ها الأبيض بهدف وشهدت عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للفريق ما ترتب عليه اتخاذ قرار بالانسحاب من الدورى لكن تراجع الأبيض عن القرار خلال العمومية الأخيرة التى اقيمت مساء أمس الجمعة.

رغم قرار انسحاب الزمالك من الدورى لكن الفريق الأبيض استعد لمباراة سموحة بخوض مباراتين وديتين أمام المرج وحسمها بنتيجة 2/1 ثم أمام البلاستيك وفاز برباعية نظيفة وتسنةل الجهاز الفنى للمارد الأبيض مع أزمة الانسحاب وكأنها لم تكن بناءً على تعليمات مجلس الإدارة الذى طالبهم بالتركيز فى الملعب فقط وعدم الانشغال بأى أمور أخرى.

ويقود محمد حلمى فريق الزمالك فنيًا خلال مواجهة سموحة رغم اتخاذ مجلس الإدارة قرار رسمى برحيله وتعيين مدير فنى أجنبى جديد خلال الأيام القادمة ولكن تمسك حلمى بالاستمرار على رأس الإدارة الفنية للفريق لحين قدوم المدرب الجديد وهو ما أشاد به المجلس الأبيض ليقرر إقامة حفل تكريم للمدرب عقب رحيله.

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى وأحمد أبو الفتوح وإسلام جمال وعلى جبر وأسامة إبراهيم وطارق حامد ومعروف يوسف وأيمن حفنى ومصطفى قام بفتحى وستانلى وحسام باولو.

على الجانب الآخر، يرى مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة أن مواجهة الزمالك ستكون صعبة للغاية لما يمتلك الفريق الأبيض من عناصر مميزة ولاعبين أكفاء قادرين على حسم أى مباراة بقدراتهم الفنية وبالتالى هناك صعوبة كبيرة فى التسنةل معهم من الناحية الدفاعية لامتلاك لاعبى الأبيض القدرة على التسنةل مع أى موقف يتعرضوا له.

ويعرف مؤمن سليمان نقاط القوة والضعف بالزمالك لكونه تولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة قبل محمد حلمى وسبق له تدريب كل لاعبى الأبيض، كما تعد مواجهة الليلة ليست الأولى لمؤمن ضد الزمالك حيث سبق وواجه الأبيض عندما كان يتولى تدريب نجوم المستقبل فى مسابقة كأس مصر 2015 وفاز الأبيض بنتيجة 2/1.

ويفتقد فريق سموحة أمام الزمالك جهود أحمد دويدار مدافع الفريق ل إصابته فى العضلة الخلفية خلال آخر تدريبات فريقه بخلاف البوركينى بانو دياوارا بعد تجدد إصابته بشد في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر منتخب بلاده الأخير، لمواجهة المغرب وديا.

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من المهدى سليمان فى حراسة المرمى وياسر إبراهيم وباتريك مالو ورجب بكار وأيمن أشرف وأحمد تمساح ومحمود عبد العزيز وإسلام محارب وإسلام سرى وأحمد حسن مكى و أحمد رءوف.

المصدر : مصر ناين