أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان – ومقره لندن – تعرض اطراف مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الارهابيه بسوريا إلى قصف جوى.

واصدر المرصد – حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية صباح اليوم السبت – أن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة بقوات خاصة أمريكية ومسلحى التنظيم غرب المدينة فى محاولة لحصار التنظيم فى مدينة الطبقة.

وكانت لجان التنسيق السورية المعارضة أعلنت فى وقت سابق مصرع 33 شخصا بينهم 6 أطفال و7 نساء خلال 24 ساعة الماضية نتيجة القصف والاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة .

المصدر : مصر ناين