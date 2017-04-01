غرفة ضيقة داخل جراج أسفل عمارة لا يوجد بها أدنى مستوى لمتطلبات المعيشة، لا ثلاجة ولا مطبخ ولا بوتاجاز، يقيم فيها أسرة فقيرة مريضة متواضعة يفترشون الأرض، حيث أكلت الرطوبة أجسادهم، وكل ذنبهم أنهم مرضى وفقراء لا يملكون قوت يومهم، عائل الأسرة الوحيد مصاب بمرض خبيث كل تأمينياته 15 ألف جنيه لإجراء عملية وشقة ولو غرفة وصالة يعيش مع أسرته وابنه المريض.

واصدر سيد محمد محمد 57 سنة، يقيم شارع أبو المحاسن، فيصل، الهرم بمحافظة الجيزة، كنت أعمل صياد فى المريوطية وأصبت بمرض خبيث فى حوض الميه “البروستاتا” وأنزف دم منذ 7 سنوات، ولكن لم أعلم انى مصاب إلا منذ 4 شهور، حيث ذهبت لطبيب خاص وأجريت عملية منظار بـ 4 آلاف جنيه، وبعدها شوفت فى معهد الأورام، واصدر وا لى:”إجراء عملية البروستاتا يتكلف 15 ألف جنيه وأنا أصبحت طريح الفراش لا أملك قوت يومى وباخذ علاج كيماوى تسبب فى تساقط شعرى”.

وشوف سيد، ذهبت لطبيب خاص وأجريت عملية منظار وحللوا العينة فأظهرت انى مصاب بمرض خبيث وشوفت عقب ذلك فى معهد الأورام كل أسبوع وساعات بتعب من الكيماوى فيتم حجزى بالمستشفى.

عم سيد اصدر :”نفسى أهل الخير يساعدونى وأجرى العملية، لأنه ليس لدى دخل أصرف منه على أسرتى، وأمى تعيش معنا فى مخزن عمارة وهى سيدة كبيرة ونحن نعيش على معاشها وهو 300 جنيه فقط”.

المأساة ليست فى مرض عم سيد فقط، ولكن فى ابنه عبد الرحمن 17 سنة والمولود بضمور فى المخ والقدمين ولا يستطيع الحركة ويحتاج إلى “بامبرز” ليقضى حاجته كما يحتاج يوميا لتناول علاج الى أن يستطيع النوم، لأنه يعانى من فرط حركى، حيث تمنى الأب المريض من أهل الخير أن يساعدوه الى أن يستطيع أن يصرف عليه لأنه يحتاج للطسنة والعلاج، كما تمنى شقة ولو الى أن غرفه وصالة يعيش فيها بدلا من المعيشة فى الجراج، لأن أسرته 5 أفراد.

للتواصل مع الحالة ت/ 01224535704 – 01212286378



احد-التحاليل



التقرير-الطبى-بالحالة



بيان-حالة-عم-سيد



تقرير-طبى-بحالة-عم-سيد



الأبن-المعاق



الغرفة-التى-يسكنها-عم-سيد-وأسرته



بعض-الأدوية-التى-يتناولها



زوجته-عم-سيد



سرير-وفرشة-كل-ما-تملكه-الاسره



عم-سيد



عم-سيد-داخل-غرفته



عم-سيد-وأسرته



عم-سيد-يحكى-ماساته



نتائح-احد-التحاليل

المصدر : مصر ناين