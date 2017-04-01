قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف 2 مليون جنيه للحكام خلال الساعات المقبلة، وهى قيمة مستحقاتهم المتأخرة فى الأربعة أشهر الماضية.

وسيتم توزيع المبلغ على الحكام الذين قاموا بإدارة مباريات الدورى الممتاز ودورى القسم الثانى والثالث خلال الفترة المذكورة.

ويعانى الحكام من تأخر صرف مستحقاتهم منذ الأسبوع الـ13 من بطولة الدورى السنة، فيما لم يحصل الحكام على أي من مستحقاتهم نظير تحكيم دورى القسم الثانى أو الثالث الى أن الآن.

المصدر : مصر ناين