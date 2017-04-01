أصدرت شركة أبل بعض الإعلانات التلفزيونية الجديدة الخاصة بجهاز آيباد برو التى أعلنت عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، التى تستعرض أهم المزايا التى يضمها كل جهاز، شبه الوزن والتصميم والإمكانيات الداخلية المتأعدادة.

وأظهر ت أبل داخل إعلاناتها الترويجية الجديدة استخدامات مؤسسات الآيباد الجديدة المتوفرة فى أحجام وأسعار مختلفة فى كثير من المجالات، شبه العمل والدراسة والتسلية مع الأصدقاء.

ووفقا لموقع phonearena الهندى، فكانت أبل كشفت عن نسخة جديدة ومحسنة من الآيباد، بشاشة قياس 9,7 بوصة، ونسخة بحجم تخزين أكبر للنسخة المصغرة من الآيباد.

جدير بالذكر أن العالم ينتظر إطلاق أبل لهاتفها الجديد آيفون المقرر الكشف عنه لأول مرة خلال شهر سبتمبر المقبل، وتراهن أبل عليه بشكل كبير للسيطرة على السوق مرة أخرى.

المصدر : مصر ناين