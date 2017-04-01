تشارك هيئة قناة السويس، للسنة الثانى على التوالى فى احتفالات العالم باليوم العالمى للتوحد “الأوتيزم”، بإضاءة أعداد من المنشآت التاريخية والرئيسية باللون الأزرق مساء اليوم السبت ومساء بكره الأحد، حيث يتم إضاءة مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، ومبنى القبة ببورسعيد، ومبنى التحركات بالسويس، بالإضافة إلى إطلاق السفن العابرة لقناة السويس لصافراتها، وذلك بالتزامن مع قيام معالم بارزة فى جميع أنحاء العالم بإنارة الأضواء الزرقاء الساطعة، للتوعية بمرض التوحد “الأوتيزم”.

وأكد الفريق مميش فى بيان حرص الهيئة على تفعيل دورها المجتمعى بتقديم الدعم الكامل للمبادرات المجتمعية البناءة، وتبنى أعدادا من المشروعات الخدمية التى تمس احتياجات السنةلين بالهيئة ومواطنى مدن القناة.

المصدر : مصر ناين