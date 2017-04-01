بدأت حافلات تضم مقاتلين وعائلاتهم بالخروج من حى الوعر المحاصر فى مدينة حمص السورية باتجاه مدينة إدلب وريفها، فى الساعات الأولى من صباح السبت.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” الإخبارية اليوم السبت عن مصادر بلجنة المفاوضات قولها إنه سيتم إخراج الدفعة الثالثة والتى تضم نحو 400 مقاتل و1458 مدنيا من الحى عبر 50 حافلة و9 سيارات إسعاف، مضيفة أن هذه الدفعة تضم 428 عائلة و443 طفلا.

يأتى ذلك فى إطار اتفاق وقع بين لجنة المفاوضات فى حى الوعر ووفد القوات الحكومية السورية برعاية روسية، يفضى بتهجير سكان الحى الرافضين للتسوية باتجاه مناطق فى ريف حمص الشمالى وريفى إدلب وحلب، ومن المتوقع استمرار خروج الحافلات من الحى عبر عدة مراحل الى أن الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.

المصدر : مصر ناين