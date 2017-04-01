أعلنت لجان التنسيق السورية المعارضة مصرع 33 شخصا، بينهم 6 أطفال و7 نساء خلال 24 ساعة الماضية نتيجة القصف والاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة .

وأظهر ت اللجان – حسبما أفادت قناة الحرة الامريكية صباح اليوم السبت – أن الطيران الحربى واصل غاراته على ريف ادلب فى منتصف انباء عن سقوط ضحايا .

وأشارت اللجان إلى أن القوات النظامية استهدفت بأكثر من 25 صاروخا مناطق بشرق العاصمة دمشق فى منتصف اشتباكات متقطعة بينها وبين مسلحى المعارضة هناك.

المصدر : مصر ناين