تتجه النية لدى الجهاز الفنى للإسماعيلى فى الاعتماد على محمد هاشم لاعب الدراويش فى مركز الظهير الأيمن خلال مباراته أمام المقاصة والمقرر لها بعد غدٍ الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى السنة.

يأتى الدفع بهاشم فى الجبهة اليمنى بعد استبعاد باهر المحمدى من قائمة مباراة المقاصة ل عدم جاهزيته الفنية بعد اكتمال شفائه من شد فى العضلة الضامة، خوفًا من تفاقم إصابته.

ويفكر الجهاز الفنى بقيادة التشيكى ستراكا فى الاعتماد على محمد أبو المجد بوشا فى مركز الجناح الأيمن بجوار إبراهيم حسن وشكرى نجيب فى مركز صانع الألعاب مع الاعتماد على كالديرون كمهاجم وحيد.

المصدر : مصر ناين