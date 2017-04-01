أحيى أبناء الطرق الصوفية ومحبى الشيخ جلال الدين السيوطى الليلة الختامية لمولده التى استمرت منذ أمس الى أن الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والتى أحياها أعداد من المنشدين منهم الشيخ أيمن هريدى والشيخ سيد الشريف.

ونظمت أعداد من الطرق الصوفية خدمات أمام مسجد جلال الدين السيوطى، كما شارك أعداد من المنشدين بأعداد من المناطق المجاورة للمسجد فى إحياء الليلة الختامية.

يذكر أن الشيخ جلال الدين السيوطى هو “عبد الرحمن بن الكمال أبى بكر بن محمد سابق الدين بن الخضيرى الأسيوطى” المشهور باسم “جلال الدين السيوطى”، والذى ولد فى الأحد غرة شهر رجب من سنة 849هـ، الموافق 10 سبتمبر من سنة 1445م.

وكانت أسرته اشتهرت بالعلم والتدين، وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوى المكانة العلمية الرفيعة التى جعلت بعض أبناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه.

وفى نفس السياق كثفت قوات التأمين من تواجدها بالميادين التى شهدت الاحتفال ومنها “المجاهدين ، البدري ، المجذوب ، القيساريه”.

الآلاف خلال الليلة الختامية



الأناشيد الدينية خلال الليلة الختامية



الشيخ أيمن هريدى خلال الحفل



الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية



حرص كبير على الحضور

المصدر : مصر ناين