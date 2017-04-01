أعلنت السلطات الأسترالية إجراء مراجعات تأمينية إضافية للمسافرين القادمين جوا من دول الشرق الأفى منتصف لمنع التهديدات التأمينية.

واصدر وزير النقل الأسترالى، دارين تشيستر- حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية، اليوم السبت، “استجابة لنصيحة من التأمين الوطنى قامت النظام الاتحادية بتغييرات وقائية وأصدرت تعليمات لشركات الطيران بتنفيذ البروتوكولات الجديدة الأسبوع الحالى.

وأضاف أنه سيتم إجراء عمليات فحص لكشف المتفجرات لركاب وأمتعتهم يتم اختيارهم بشكل عشوائى .. وقد تشمل عمليات التفتيش فحصا مستهدف المؤسسات الإلكترونية”.

يذكر أنه ستشمل الإجراءات التأمينية الإضافية المسافرين القادمين جوا بشكل مباشر إلى أستراليا من الدوحة وأبوظبى ودبى.

وشركات الطيران، التى سيشملها ذلك هى كوانتاس والاتحاد والإماراتية والخطوط الجوية القطرية.





المصدر : مصر ناين