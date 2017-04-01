تصور الفنانة نيللى كريم أعدادا من مشوفها فى مسلسل “لأعلى سعر” فى “طابا”، ويشاركها فى تصوير تلك المشوف الفنان أحمد فهمى، على أن يعود الفريق بعد أسبوع.

مسلسل “لأعلى سعر” بطولة نيللى كريم وزينة وأحمد فهمى، ونبيل الحلفاوى، وأحمد مجدى على، وسلوى محمد على، وخالد كمال، ومحمد حاتم، وسارة سلامة، وأعداد آخر من النجوم، إضافة إلى ظهور مى كساب كضيفة شرف، وهو من تأليف السيناريست مدحت العدل، وإنتاج “العدل جروب”، ومن إخراج ماندو العدل.

يعد “لأعلى سعر” الأضخم إنتاجيا فى دراما رمضان المقبل ل رغبة المنتج الكبير جمال العدل العمل تنفيذ أعمال درامية كبيرة، بها تكتلات لكبار النجوم، لاسيما وأن النجمتين نيللى كريم وزينة كل منهما تتحمل بطولة درامية بمفردها، إلا أن جمال العدل استطاع أن يقنعهما بالعمل سويا.





المصدر : مصر ناين