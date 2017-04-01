كشفت شركة سامسونج خلال إعلانها عن هاتفيها جلاكسى S8 وS8+ عن وحدة DeX التى يمكن استخدامها لتحويل الهاتف الذكى إلى بيئة كمبيوتر، ورغم أن الشركة لم تكشف عن سعرها خلال المؤتمر، إلا أن أحدث تقارير كشفت أن وحدة DeX ستصل بسهر 149.99 دولار فى الولايات المتحدة، ومن المنتظر أن تصل للمستخدمين بحول نهاية ابريل وربما فى 21 أبريل مع طرح الهاتف للمستخدمين.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن وحدة DeX تعمل كقاعدة يتم وضع أحد هاتفى جلاكسى S8 أو S8+ عليها توصيل شاشة بها بالإضافة إلى لوحة مفاتيح وفأرة، لتوفر بيئة عمل تشبه بيئة عمل تشبه أنظمة الكمبيوتر الشخصي، إلا أن الفارق هو أنه يعمل بنظام أندرويد، كما تتيح للمستخدمين إمكانية التسنةل مع التطبيقات بالفأرة وتأعداد النوافذ والمهام.

كما تتيح تعديل تصميم واجهة المستخدم على الهاتف لتبدو مشابهة لواجهات نظام ويندوز، مما يجعلها مألوفة للمستخدمين، كما يمكن ايضا للمستخدمين التحكم بحرية فى هذه النوافذ لتحريكها وتصغيرها والتعديل عليها، مع ملاحظة أن هذه القطعة لا توفر نظام تشغيل، وإنما تقوم بتكبير نظام أندرويد الموجود على الهاتف وتعديله ليتناسب مع طبيعة الأعمال التى يقوم بها المستخدم، فيما تعاونت شركة سامسونج مع كلا من مايكروسوفت وأدوبى، وذلك لتوفير الدعم لتطبيقات أوفيس وتطبيقات التصميمات وغيرها خلال العرض للاستفادة من الشاشة الكبيرة.

المصدر : مصر ناين