يستضيف فريق الأهلى فى الثامنة من مساء اليوم، السبت، الداخلية بإستاد السلام فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ21 للدورى وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بعد فترة توقف الدورى لخوض منتخبنا الأول ودية توجو فازت فيها مصر بثلاثية نظيفة استعدادًا لمباراة تونس فى يونيو المقبل بتصفيات أمم أفريقيا المقبلة (الكاميرون 2019).

ويخوض الأهلى حامل لقب الدورى مباراة اليوم فى منتصف معنويات مرتفعة بعد الصعود لدوى المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا وتخطيه عقبة بيدفيست الجنوب أفريقى القوى فى دور الـ32، كما يتسلّح الأحمر بنتائجه الجيدة ببطولة الدورى قبل توقف المسابقة والتى جعلته يتربّع على عرش البطولة برصيد 52 نقطة .

وحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة خلال الفترة الماضية احتواء الأزمات التى فرضت نفسها على الفريق وأبرزها خلاف أحمد قام بفتحى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وكذلك تصريحات عماد متعب مهاجم الفريق ضد حسام البدرى، وطالب الجهاز الفنى جميع اللاعبين بنسيان الفترة الماضية وما فيها من خلافات والتركيز فى بطولة الدورى.

ورفض المدير الفنى “نغمة” التراجع والاستهتار بالمنافس بدعوى أنه يحتل مركز متأخر فى جدول الدورى وحذر من خطورة الغرور أو عدم الجدية فى المباراة منذ بدايتها، ويخسى الأحمر من “ماصدر ب” الداخلية فى موقعة الليلة.

ويعول حسام البدرى فى لقاء اليوم على أصحاب الخبرات والإمكانيات الخاصة لحسم النقاط الثلاثة ويأتى فى مقدمتهم عبد الله السعيد وأحمد قام بفتحى وعمرو جمال وأحمد حجازى وسعد سمير وشريف إكرامى ووليد سليمان وحسام غالى، فيما يواصل النيجيرى أجاى غيابه عن اللقاء.

فى الفى المقابل ، يرى أشرف قاسم المدير الفنى للداخلية أن الفوز على الأهلى ليس مستحيلاً ورغم فارق الأمكانيات والتاريخ لصالح حامل اللقب إلا أن قاسم طالب لاعبيه بضرورة اللعب بتركيز و”رجولة” منذ بداية المباراة لخطف النقاط الثلاثة أو الفوز بنقطة على أقل تقدير من أجل تحسين ترتيب الفريق فى جدول الدورى حيث يحتل الداخلية حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

وأكد أشرف قاسم أن الفوز على الأهلى ليس مستحيلاً بدليل أن الداخلية كان الفريق الوحيد تقريبًا الذى فاز على المارد الأحمر ذهابًا وغيابًا قلب موسمين فى الدورى كما أن الداخلية فقد بصعوبة من الأهلى (1/2) فى دور الـ16 لكأس مصر منذ 30 يوماً وتحديداً فى الأول من مارس المنقضى، موضحًا أن الثقة بالنفس والجدية ستكون أولى خطوات خطف النقاط الثلاثة، ويعول المدير الفنى للداخلية على خبرة بعض نجومه، أمثال أحمد سمير فرج، عبد العزيز موسى والسيد حمدى.

المصدر : مصر ناين