شن قسم مباحث التموين بمديرية تأمين المنوفية حمله مكبرة بمركز تلا، بالاشتراك مع مفتشى التموين بالمحافظة والتى أسفرت جهودها عن تحرير 37 قضية تموينية متصنف ة ما بين 20 قضية عدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية،3 قضايا عدم وجود شهادة صحية بمحلات تجارية، 3 قضايا عدم وجود سجل تجارى.

كما أسفرت الحملة عن ضبط طن أرز مجهولة المصدر بمحل باصدر ة و25 أسطوانة غاز قبل بيعهم فى السوق السوداء بمستودع.

قامت الحملة تحت إشراف اللواء خالد أبوالفتوح مدير تأمين المنوفية، العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، العقيد مجدى جميل رئيس مباحث التموين، المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بدائرة المديرية.