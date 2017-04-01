أفادت مصادر باكستانية بأن قوات إنفاذ القانون اعتقلت 16 مشتبها به من بينهم 3 يحملون الجنسية الأفغانية دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك فى إطار عمليات مكافحة الإرهاب التى تقوم بها السلطات الباكستانية فى أنحاء البلاد.

وأضافت المصادر- حسبما نقلت قناة (جيو) الباكستانية اليوم السبت، أن قوات التأمين الباكستانية وعناصر من الواجبة نفذوا عمليات تفتيش فى مناطق “حافظ آباد، لودهران، تشينيوت”.

كما أشارت المصادر إلى أن تم تسجيل قضية ضد المواطنين الأفغان الذين تم اعتاصدر هم وذلك بموجب القانون الأجنبى.

المصدر : مصر ناين