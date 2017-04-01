تشهد اليوم السبت، محكمة جنايات السويس، جلسة النطق بالحكم فى القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين، المتهم بها القاضى السابق “طارق محمد زكى” 35 سنة، ويوستينا مجدى عبدالمجيد مصطفى 20 سنة طالبة، وإسلام مصطفى عبدالهادى 23 سنة، لاتهامهم بحيازة 69 كيلو من مخدر الحشيش.

كانت محكمة جنايات السويس قررت خلال الجلسة الماضية التأجيل للنطق بالحكم بالقضية، ونص قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الصادر من النيابة السنةة بالسويس، أن المتهمين الثلاثة ألفوا بينهم تشكيلا عصابيا الغرض منه الإتجار في المواد المخدرة ” الحشيش ” داخل البلاد.

وأكد قرار الإحالة، قيام المتهمين بنقل الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كون المتهم الأول القاضى المتهم استغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته، والحصانة القضائية المقررة له طبقا للدستور والقانون، مشيرا إلى أن المتهمين حازوا أيضا الحشيش بغرض التعاطى، كما حازوا مخدر ” الترامادول ” بغرض التعاطى، مضيفا أن القاضى المتهم قام بحيازة ذخائر عيار ” 39 مم ” والتى تستخدم الأسلحة لا يجوز حيازتها للأشخاص.

المصدر : مصر ناين