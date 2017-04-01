أفاد مركز الدفاع المدنى السورى بأن القوات الحكومية قصفت مواقع المعارضة فى حى القابون شرقى العاصمة دمشق بـ18 صاروخا من صنف أرض- أرض.

وأشارت مصادر محلية سورية- لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السورى ومسلحى المعارضة على محاور فى أحياء جوبر وبرزة والقابون شرقى دمشق .

وأضافت ” أن غارات جوية سورية روسية استهدفت مواقع فى محيط شركة الوزارة والمنطقة الصناعية ومحور قطاع معمل كراش ؛ حيث تدور اشتباكات بين قوات النظام والمعارضة .. مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين ” .

وكانت قد بدأت- فى وقت سابق من اليوم- عملية خروج الدفعة الثالثة من سكان حى الوعر فى مدينة حمص السورية باتجاه مدينة إدلب وريفها .

وذكرت مصادر سورية ” أنه سيتم اخراج 1458 مدنيا و400 مقاتل من الحى تقلهم 50 حافلة وسيارة إسعاف “.

ويأتى ذلك فى إطار اتفاق وقع بين سكان حى الوعر ووفد من النظام السورية برعاية روسية يفضى باخراج سكان الحى باتجاه مناطق بريف حمص الشمالى وريف إدلب وريف حلب .

المصدر : مصر ناين