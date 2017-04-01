رفض أعضاء لجنة الكرة بالأهلى تحميلهم المسئولية فى ملف التعاقد مع الإيفوارى كوليبالى مهاجم الفريق، سواء فى حالة فشل اللاعب أو نجاحه مع الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لمصدر داخل إدارة النادى الأهلى فإن أعضاء اللجنة أكدوا لمحمود طاهر رئيس النادى أن ملف التعاقد مع كوليبالى كان بتوصية من الجهاز الفنى، مشددين على أنهم لم يتدخلوا من قريب أو بعيد فى ملف التعاقد معه، خاصة أن دور اللجنة يقتصر فقط على تحديد المراكز التى تحتاج للتدعيم بالتشاور مع الجهاز الفنى كما يكون للجنة دور استشارى فى اختيار الصفقات المحلية، إلا أن ملف التعاقد مع الأجانب يتحمله فقط الجهاز الفنى، ولجنة الأحصاء التى يشرف عليها علاء ميهوب بحكم كونها تقوم بالتنقيب على المواهب وعرضها على الجهاز الفنى.

ولم يظهر كوليبالى بالشكل المطلوب منذ التعاقد معه خلال فترة الانتاصدر ات الشتوية، إلا أن اللاعب ظهر بشكل جيد فى التدريبات الأخيرة ما قد يمنحه الفرصة للمشاركة فى المباريات المقبلة.

المصدر : مصر ناين