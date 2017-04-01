أكد المبعوث الروسى الخاص لأفغانستان زامير كابولوف أن بلاده تدعم دعوة حركة طالبان بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أفغانستان.

واصدر كابولوف، فى فى المقابل ة مع شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، “إن طالبان تعارض بطبيعة الحال الوجود العسكرى الأجنبى فى أفغانستان”، مضيفا أن روسيا بصفتها دولة مجاورة لأفغانستان تدعم شبه هذه الدعوة.

كما أضاف المسئول الروسى أن بلاده تنتقد الأستقرار يات التى تسمح لقوات الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسى “الناتو” بالبقاء على المدى الطويل فى البلاد التى مزقتها الحرب “على حد قوله”.

وأشارت إلى أن تصريحات كابولوف فى هذا الشأن جاءت فى منتصف تصاعد مخاوف المسئولين الأمريكيين بشأن محاولات موسكو المتزايدة لتعزيز علاقتها مع حركة طالبان…فيما اصدر وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس مؤخرا أن واشنطن تشعر بالقلق إزاء العلاقات بين موسكو وحركة طالبان.

وأضاف ماتيس أن واشنطن على علم بالعلاقات بين الجانبين إلا أنه أحجم عن التعليق على مايزعم عن قيام روسيا بتوريد الاسلحة لهذه الحركة المناهضة للنظام الأفغانية.

المصدر : مصر ناين