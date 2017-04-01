قامت، اليوم السبت، قوات الواجبة بالسويس بنقل القاضى المتهم طارق زكى واثنين من المتهمين فى القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات إلى مجمع محاكم السويس فى حراسة تأمينية مشددة لحضور جلسة النطق بالحكم بالقضية.

وشهد محيط مجمع محاكم السويس إجراءت تأمينية مشددة قامت بها قوات الواجبة لتأمين جلسة النطق بالحكم.

وأكد مصدر تأمينى أنه تم نقل القاضى السابق من سجن عتاقة بالسويس إلى مجمع محاكم السويس، وأنه الآن يستعد لحضور جلسة النطق بالحكم بمحكمة جنايات السويس.

وقامت قوات التأمين بفرض كردون تأمينى فى محيط مجمع محاكم السويس ومنع الاقتراب من المتهم.

المصدر : مصر ناين