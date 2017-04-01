ساد الارتياح جنبات نادى الشرقية بعد الفوز الذى حققه الفريق على المقاولون العرب بهدف نظيف للاعبه يايا تراورى ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز ليرفع رصيده للنقطة 11 فى جدول المسابقة.

ومن جانبه قرر النائب أحمد فؤاد أباظة راعى فريق الشرقية منح لاعبى الفريق مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه عقب الفوز الذى تحقق على المقاولون العرب.

وجاء قرار راعى الشرقية بصرف المكافأة الفورية للاعبين لتحفيزهم قبل المواجهة المقبلة والصعبة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدورى.

ويعد انتصار الشرقية على ذئاب الجبل الأول للفريق منذ 126 يومًا، منذ أن حقق أحفاد عرابى فوزًا على الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ11 للمسابقة بهدف دون رد سجله حسام حسن فى 25 نوفمبر الماضى.

ويعتبر فوز الشرقية على ذئاب الجبل هو الأول لعماد النحاس المدير الفنى للفريق منذ توليه المسئولية.

المصدر : مصر ناين