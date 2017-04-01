يباشر محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر التحقيق مع سائق و2 آخرين تبين أنهم وراء واقعة السطو المسلح على شركة وسرقة نصف مليون جنيه.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن سائق يعمل بالشركة وراء واقعة السطو المسلح بعدما اتفق مع آخرين على سرقة الشركة، وأمدهما بمعلومات عن وجود أموال بداخلها واتفق معهما على تقسيم الأموال المسروقة، حيث حمل المتهمين الأسلحة اللهيب ية وصعدا إلى مقر الشركة بالأستقرار مع السائق وسرقوا نصف مليون جنيه وفروا هاربين.

وكشفت تحقيقات المستشار محمود الشيخ وكيل أول نيابة مدينة نصر أن أعدادا من الأشخاص يحملون الأسلحة اللهيب ية والبيضاء اقتحموا مقر شركة منتجات غذائية وهددوا الموظفين بالأسلحة وقيدوهم بالحبال، وأجبروا أمين الخزينة على إخراج الأموال واستولوا على نصف مليون وفروا هاربين، لتأمر النيابة برئاسة المستشار أحمد لبيب بسرعة تحريات المباحث حول والواقعة وضبط وإحضار المتهمين.

المصدر : مصر ناين