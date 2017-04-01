اصدر ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال العبارة مسرة وعلى متنها 486 راكب و11 شاحنة و25 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 54 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 71 راكب و71 شاحنة.

وأضاف يوسف فى بيان له اليوم، أن الميناء بالأمس استقبال السفينة غزالة وعلى متنها 24 شاحنة و12 راكب فيما غادرت العبارة مسرة وعلى متنها 405 راكب و13 شاحنة و7 سيارة والسفينة النوى اكسبريس وعلى متنها 60 شاحنة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 101 راكب و84 شاحنة و4 سيارة.

وأظهر المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن ميناء نويبع يشهد اليوم استقبال العبارة سينا وعلى متنها 414 راكب و13 براد و8 تريلا و2 سيارة، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 290 راكب و2 براد و1 سيارة والعبارة سينا وعلى متنها 45 راكب و13 براد و7 تريلا فيما غادرت العبارة سينا وعلى متنها 380 راكب منهم 85 معتمر و2 باص عمرة و25 براد و8 تريلا و705 طرد سمك.

المصدر : مصر ناين