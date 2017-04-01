حصل أيمن أشرف ظهير أيسر نادي سموحة على مقدم تعاقد مع الأهلى يبلغ 150 ألف جنيه تمهيدًا لارتداء القميص الأحمر الصيف المقبل لتدعيم الجبهة اليسرى.

كان الأهلي قد حصل على توقيع أيمن أشرف خلال الأسابيع الماضية بعد موافقة حسام البدري المدير الفني للأهلي الذى يرغب في تدعيم الجبهة اليسرى لاحتمالية رحيل الظهير التونسي على معلول في الصيف المقبل.

ورغم حصول أيمن أشرف على مقدم تعاقد من الأهلي إلا أن أتمام الصفقة الى أن الأن محل شك إذ طالب البعض في الأهلي بعدم ضم اللاعب لسببين أولهما أن اللاعب سبق أن كان متواجدًا في الأهلي ولم يُقدم الكثير للفريق وثانيهما أن أيسمن أشرف شارك مع سموحة في بطولة الكونفدرالية هذا الموسم وبذلك لن يلعب مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا حال قيده في الملحق الأفريقي.

المصدر : مصر ناين